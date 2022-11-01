Артилерія ЗСУ накрила місця зосередження живої сили ЗС РФ

За минулу добу (з шостої ранку по шосту ранку) підтверджено влучення нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в два пункти управління, три місця зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських загарбників.

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його спікер Андрій Ковальов.

В свою чергу, нардеп, блогер і волонтер Юрiй Мисягiн показав відео, на якому наші захисники на півдні знищили ворожий танк, схований супротивником в захопленій і напівзруйнованій будівлі.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператори якого знайшли ціль, встановили її геодезичні координати, передали їх колегам та зафіксували результат удару з невідомої нам зброї – пряме влучання. Після потужного вибуху танк загорівся.

Оскільки для знищення виявилось достатньо одного пострілу, це був протитанковий ракетний комплекс або високоточний артилерійський снаряд.

Під півднем, як правило, мають на увазі Херсонський напрямок.