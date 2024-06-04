Агенти УУБ здійснили контроль передачі реалізованої необробленої деревини покупцеві на Вінниччині

Фундаментальною складовою біржової торгівлі є виконання договорів учасниками торгів. Тому Українська універсальна біржа, яка проводить регулярні, прозорі, конкурентні та доступні кожному торги за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» приділяє цьому аспекту велику увагу.

Для цього на УУБ діє моніторинг виконання договорів, що містить: консультації учасників торгів, системну роботу над підвищенням взаємної відповідальності сторін, супроводження чинних договорів та оперативне розв’язання спірних питань.

Крім цього в областях працюють Агенти УУБ, які контролюють передачу реалізованої на біржових торгах необробленої деревини покупцеві й слідкують, щоб новий власник отримав саме той ресурс, що відповідає всім його вимогам. У протилежному випадку контракт може зірватися й від цього зазнають збитків обидві сторони.

Нещодавно така процедура контролю передачі необробленої деревини відбулася на Вінниччині, де Філія «Вінницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» продала партію необробленої деревини ТОВ «Українська лісопереробна компанія».

Представники Агента УУБ, продавця та покупця разом оглянули сировину. Звірили її параметри з вказаними в документації – породу, якість, розміри та інші. Вони відповідали заявленим. Непорозумінь не виникло. Після цього був складений відповідний акт. Цей договір буде виконаний й новий власник отримає саме той товар, що йому потрібний.

«Торги на Українській універсальній біржі завжди відкриті, прозорі та конкурентні. Ціна на сировину формується за ринковим принципом – попиту та пропозиції, а тому є справжньою. Також УУБ приділяє велику увагу виконанню договорів сторонами. Ми, як Агенти біржі, контролюємо передачу реалізованої сировини безпосередньо на місцях відвантаження й слідкуємо, щоб покупець отримав товар саме таких параметрів, які йому потрібні й у визначені терміни. Якщо виникають незначні непорозуміння, ми розв’язуємо їх на місці. Завдяки моніторингу та контролю відвантаження реалізованої сировини рівень виконання контрактів на УУБ складає близько 90%», – розповів Євгеній Балтремус, заступник начальника відділу торгових операцій та аукціонів ТОВ «Торгові системи ВТУБ» (Агент УУБ).