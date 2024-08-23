46-а бригада ЗСУ розбила колону російських танків

Спочатку про розгром великої штурмової бронетанкової колони з десантом російських окупантів бійцями 46-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли інші джерела.

Наприклад, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Бій на Курахівсткому напрямку відзначився тим, що одинадцять одиниць техніки та взвод піхоти (ворога) були знищені за три кілометри від лінії бойового зіткнення. 46-а оаембр може легко давати майстер-класи та писати методички по відбиттю штурмів за допомогою БПЛА…».

Або блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер»: «На Курахівському напрямку зі сторони Георгіївки силами 46-ої ОАеМБр був відбитий великий штурм механізованих військ противника, знищена жива сила та близько десятка одиниць техніки орків».

Вже згодом про це на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» і у своєму Телеграм-каналі розповіла служба зв’язків з громадськістю бригади, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе, так і контрольними безпілотними літальними апаратами.

Спочатку наша артилерія та дрони-камікадзе знищили танк Т-90 «Прорив» і дві бойові машини піхоти. Згодом до них доєдналися ще й оператори протитанкових ракетних комплексів, і разом вони розбили ще два танки і дві бойові броньовані машини загарбників. Ще два танки і дві ББМ відступили незначно пошкодженими.

Але ворогу цього здалося замало і незабаром в атаку рванули ще три ББМ, щоправда їх підтримував вогнем мінометний розрахунок, який нахабно облаштувався в сірій зоні. Але ноу-хау не спрацювало: гармати, дрони-камікадзе і ПТРК 46-ої і 148-ої артилерійської бригад знищили і їх.