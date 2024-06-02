 

ЗСУ звільнили значну територію на Оріхівському напрямку

  1. 02.06.2024
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Бійці Збройних сил України звільнили значну територію на північний схід від частково окупованого села Лугівське Запорізької області (Оріхівський напрямок, східніше більш відомого Роботиного).

Про це о 16:24 повідомив блогер і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його вчорашньої і сьогоднішньої карти.

На останньому він штриховкою і пунктиром світло-зеленого кольору позначив звільнену територію, на якій закріпилися наші захисники.

Окрім того, «DeepState» суттєво розширив сіру зону активних боїв у бік ворога, що ми умовно вказали синіми стрілочками. У тому числі, інтервенти втратили впевнений контроль над частиною самого населеного пункту.

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