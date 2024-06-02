ЗСУ звільнили значну територію на Оріхівському напрямку

Бійці Збройних сил України звільнили значну територію на північний схід від частково окупованого села Лугівське Запорізької області (Оріхівський напрямок, східніше більш відомого Роботиного).

Про це о 16:24 повідомив блогер і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його вчорашньої і сьогоднішньої карти.

На останньому він штриховкою і пунктиром світло-зеленого кольору позначив звільнену територію, на якій закріпилися наші захисники.

Окрім того, «DeepState» суттєво розширив сіру зону активних боїв у бік ворога, що ми умовно вказали синіми стрілочками. У тому числі, інтервенти втратили впевнений контроль над частиною самого населеного пункту.