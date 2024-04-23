 

ЗСУ звільнили значну територію біля Кліщіївки

  1. 23.04.2024
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Бійці Збройних сил України просунулися вперед на Бахмутському напрямку, звільнивши ділянку між звільненим минулої осені селом Кліщіївка та частково окупованим, але нескореним сусіднім Іванівським.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот останнього оновлення його карти (станом на 11:00 сьогодні).

На ньому він блакитним кольором позначив вище вказану територію. Таке позначення означає, що Сили оборони вже закріпилися на цій території. При цьому сіра зона помітно змістилася в бік ворога.

Щоправда, блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» о 15:07 пояснив, що наші відносні успіхи південніше Іванівського можливі тільки тому, що загарбники сконцентрували всі сили на штурмах сусіднього більш північного Часового Яру. Але факт нашого просування залишається фактом.

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