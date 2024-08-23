 

ЗСУ звільнили нові території на Лиманському напрямку

  1. 23.08.2024
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Бійці Збройних сил України відчутно просунулися вперед на північному фасі Лиманського (Кремінського) напрямку, підійшовши впритул до окупованого села Нововодяне Луганської області.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState», написавши в анотації до оновлення своєї карти: «Сили Оборони України досягнули успіху біля Нововодяного».

Дивись скриншот його карти за підсумками 22 серпня, на якому він забарвив звільнену територію блакитним кольором — це означає, що наші захисники встигли закріпитися на ній.

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