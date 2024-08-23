ЗСУ звільнили нові території на Лиманському напрямку

Бійці Збройних сил України відчутно просунулися вперед на північному фасі Лиманського (Кремінського) напрямку, підійшовши впритул до окупованого села Нововодяне Луганської області.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState», написавши в анотації до оновлення своєї карти: «Сили Оборони України досягнули успіху біля Нововодяного».

Дивись скриншот його карти за підсумками 22 серпня, на якому він забарвив звільнену територію блакитним кольором — це означає, що наші захисники встигли закріпитися на ній.