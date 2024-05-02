 

ЗСУ звільнили нові території на Кремінському напрямку

  1. 02.05.2024
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Бійці Сил оборони просунулися вперед в практично ущент знищеному тривалими боями Серебрянському лісництві (великий сосновий ліс південно-західніше окупованого міста Кремінна Луганської області) на Лиманському напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» розповів блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

«В «магічному лісі» є маленькі, але гарні новини: хлопці з декількох підрозділів на своїх ділянках мають просування і відносно не малі — до одного кілометра. Можна сказати, що тут орки втратили свою ініціативу, яка була ще місяць тому, у них почалися проблеми», — повідомив офіцер ЗСУ.

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