ЗСУ звільнили нові території на Кремінському напрямку

Бійці Сил оборони просунулися вперед в практично ущент знищеному тривалими боями Серебрянському лісництві (великий сосновий ліс південно-західніше окупованого міста Кремінна Луганської області) на Лиманському напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» розповів блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

«В «магічному лісі» є маленькі, але гарні новини: хлопці з декількох підрозділів на своїх ділянках мають просування і відносно не малі — до одного кілометра. Можна сказати, що тут орки втратили свою ініціативу, яка була ще місяць тому, у них почалися проблеми», — повідомив офіцер ЗСУ.