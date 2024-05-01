 

ЗСУ звільнили нові території на Кремінському напрямку

  1. 01.05.2024
  2. Рубрика:

Бійці Сил оборони відбили у російських окупантів позиції на ділянці фронту навпроти сіл Ямполівка і Торське на північному сході Донецької області (Лиманський чи Кремінський напрямок) і, що не менш важливо, закріпилися на них.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти за підсумками тридцятого квітня, на якому він блакитним кольором позначив звільнену територію.

У своєму Телеграм-каналі «DeepState» оприлюднив відповідне відео, а в коментарі вказав підрозділи, які здійснили цей подвиг:

«Силами 23-го окремого стрілецького батальйону та 63-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України було здійснено ураження позицій ворога з подальшим штурмом. Дані кадри демонструють, що незважаючи на значну перевагу ворога у живій силі та засобах, бійці ЗСУ намагаються нав’язати ворогу свою ініціативу».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

На третий по населению город Калифорнии обрушилось мощное наводнение: фото, видео

22.02.2017 - 17:56
Наводнение в столице Кремниевой долины привело к эвакуации людей С невиданным прежде наводнением столкнулись в калифорнийском Сан-Хосе. В городе с миллионным населением власти объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию населения. ...
читать

В Сирии сбит еще один российский военный вертолет: появилось видео

03.09.2016
Участие России в различных войнах ...
читать

Околдован зимой

17.01.2016
Такое творение природы способно очаровать ...
читать

В Черкассах пьяный депутат избил безногого ветерана и переехал его машиной: видео

12.02.2017
Вечером 11 февраля в Черкассах ...
читать