ЗСУ звільнили нові території на Кремінському напрямку

Бійці Сил оборони відбили у російських окупантів позиції на ділянці фронту навпроти сіл Ямполівка і Торське на північному сході Донецької області (Лиманський чи Кремінський напрямок) і, що не менш важливо, закріпилися на них.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти за підсумками тридцятого квітня, на якому він блакитним кольором позначив звільнену територію.

У своєму Телеграм-каналі «DeepState» оприлюднив відповідне відео, а в коментарі вказав підрозділи, які здійснили цей подвиг:

«Силами 23-го окремого стрілецького батальйону та 63-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України було здійснено ураження позицій ворога з подальшим штурмом. Дані кадри демонструють, що незважаючи на значну перевагу ворога у живій силі та засобах, бійці ЗСУ намагаються нав’язати ворогу свою ініціативу».