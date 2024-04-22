 

ЗСУ звільнили нові території на Кремінському напрямку

  1. 23.04.2024
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Бійці Сил оборони з важкими, але успішними боями відбили у російських окупантів позиції в «магічному лісі» на Лиманському (Кремінському) напрямку, ліквідувавши п’ятнадцять інтервентів. При цьому загинув один наш захисник.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» о 17:13 повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс, нагадавши, що це вже друге наше просування на цій ділянці фронту за останні дні:

«Плюс ще просування наших хлопців в «магічному лісі» — відібрали чималий квадрат. На цей раз було не все так просто, як декілька днів тому — тут вже з замісами: у противника 15 «двохсотих», у нас 1. Співвідношення в голові не вкладається, але так воно і є. І для орків це норма: «за ценой нє пастаім» у них в крові».

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