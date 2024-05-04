ЗСУ звільнили нові території на Херсонщині

Бійці Сил оборони розширили підконтрольну територію в частково звільненому, але ущент зруйнованому селі Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області (ближче до більше південних Козачих Лагерів).

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншоти його карти за друге та третє травня. На останньому ми синіми стрілочками умовно показали місце розширення сірої зони в бік ворога.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) о 9:44 у своєму телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив:

«Орки намагаються штурмувати наші позиції на лівому березі (Дніпра), касети (наші артилерійські снаряди) роблять свою справу».