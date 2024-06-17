ЗСУ звільнили населений пункт Тихе

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  1. 17.06.2024
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Бійці Збройних сил України звільнили маленьке село Тихе, розташоване східніше частково окупованого прикордонного містечка Вовчанськ на півночі Харківської області (на північний захід від Вовчанських хуторів).

Принаймні про це повідомляють деякі військові блогери (зокрема «Пан Пачковський» в соціальній мережі «Х»), публікуючи відповідну мапу, на якій звільнена територія забарвлена синім кольором.

Щоправда авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» взагалі не фіксував окупацію Тихого, дивись його актуальну карту більшого масштабу. Однак інколи він з різних причин на значний час затримує оприлюднення змін…

Тому загалом ця інформація потребує альтернативного уточнення.

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