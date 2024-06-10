 

ЗСУ звільнили населений пункт на Харківщині

  1. 11.06.2024
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За підсумками чотириденного контрудару бійці Збройних сил України вибили російських окупантів з прикордонного села Глибоке на півночі Харківської області (північніше вільних Липців, район Вовчанська).

Про це сьогодні о 18:18 з посиланням на «деякі джерела» повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний», оприлюднивши відповідну мапу з коментарем:

«ЗСУ увійшли в населений пункт і контролюють значну його частину, а залишки орків в самому населеному пункті та на його околицях контролюються. Поки населений пункт переходить в сіру зону».

Тим часом авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» ніколи не фіксував повної окупації села. За його останніми даними (за підсумками дев’ятого червня), агресор закріпився у північній третині Глибокого, решта перебувала в сірій зоні.

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