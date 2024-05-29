 

ЗСУ звели нанівець домінування ворожої артилерії на південному напрямку

  1. 29.05.2024
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Сили оборони нівелювали перевагу артилерії російських окупантів на Херсонському і Запорізькому (офіційно Оріхівському) напрямках. Принаймні про це заявив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

Так, у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» сьогодні о дев’ятнадцятій годині він написав: «Геноцид гармат… Майже кожної доби приблизно десять гармат хлопці знищують/пошкоджують».

Це можливо завдяки чіткій взаємодії пілотів безпілотних літальних апаратів, які знаходять цілі та коригують вогонь по ним, та наших гармашів:

«Ворожа гармата не живе довше половини доби, домінування арти орків зводиться до нуля на південних напрямках».

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