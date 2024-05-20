ЗСУ зупинили велику танкову колону окупантів

Бійці Збройних сил України зупинили штурмову танкову колону російських окупантів, знищивши три ворожих машини. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» повідомив військовий блогер Сергій Нещадим.

Він оприлюднив відео, відзняте, вірогідно, самими загарбниками. Події в онлайн-режимі по рації коментують ворожі командири з позивними Челябінськ (координує атаку з тилу) та Гейзер (командир танкової колони).

Челябінськ свариться на підлеглих за те, що колона, схоже, заблукала, при цьому з його слів два танки вже начебто підірвалися на протитанкових мінах. І тут надпотужно вибухає останній танк в колоні – детонували його власні снаряди, екіпаж однозначно загинув.

В цей момент Гейзер відсварюється по рації, що справа не в мінах, адже вони не з’їхали з дороги. І, схоже, він правий…

Чим саме наші захисники знищили ворожі танки, незрозуміло. Так само не ясно, чим закінчилася атака, адже ще п’ять ворожих танків залишалися цілими, хоча й не рухалися, а танкісти бігали біля них…