 

ЗСУ зупинили російські війська після прориву в Очеретиному

  1. 10.05.2024
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Бійці Сил оборони зупинили наступ російських загарбників в районі окупованого селища Очеретине на Авдіївському напрямку. Про це 9 травня о 18:08 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» заявив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

«Фуууух, пацики під Очеретеним — просто тигри… Ви просто не уявляєте, наскільки проблемна там була ділянка. Там в принципі і зараз йдуть важкі бої, але зусиллями різних підрозділів вдалося зупинити просування та уникнути катастрофічних наслідків. Повірте, могло бути набагато гірше…».

Окремо Алекс відзначив військовослужбовців 114-ої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Тим часом авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» сьогодні все-таки зафіксував незначні успіхи інтервентів в районі Очеретиного.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками сьомого та восьмого травня. На останньому ми червоними стрілочками позначили місця розширення сірої зони активних боїв у наш бік.

Однак це вороже досягнення не йде у порівняння з карколомним щоденним просуванням противника на цій ділянці фронту у попередні тижні. А стабілізація, про яку Алекс написав лише зараз, за даними «DeepState», сталася ще дві доби тому.

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