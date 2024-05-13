ЗСУ зупинили потужний танковий прорив росіян

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади за сприяння побратимів з 45-ої артилерійської і 60-ої Інгулецької бригад Збройних сил України знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю 63-ої бригади повідомила у власному Телеграм-каналі, оприлюднивши відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами, оператори яких коригували артилерійський вогонь.

«У результаті неймовірно влучних пострілів артилерії та добивання дронами спалено п’ять танків та п’ять бойових машин піхоти, що намагалися штурмувати наші позиції», — окрім того ми бачимо на ролику значну кількість ліквідованої ворожої піхоти.

І це при тому, що дрони видивлялися бронетехніку, а на маленьких штурмовиків. Оскільки активно використовувалися касетні снаряди, втрати в особовому складі рекордні.

Щоправда, у нас теж є втрати: «На жаль, щоб зупинити такі прориви противника, доводиться платити найвищу ціну. Та ми гарантуємо, що кожна крапля крові нашого воїна пролита не даремно. Вона обертається для ворога удесятеро більшими втратами! Вічна памʼять полеглим бійцям. Слава ЗСУ!»

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» в коментарі під цим же відео геолокував місце події – східніше вільного села Торське на Лиманському (Кремінському) напрямку.

А також підкреслив, що агресор готувався до того, що його атаку Сили оборони відбиватимуть переважно дронами-камікадзе. Але вийшов «неочікуванчик»:

«Московити обвішали всю техніку РЕБами, але наші бійці влаштували сюрприз, де зустрічати виродків приїхала «американська демократія». Варто відзначити роботу артилеристів, які філігранно відпрацювали, спаливши техніку з десантом».