Сили оборони знищили ЗРК окупантів у Лисичанську

За 22 години восьмого червня на Куп’янському (Сватівському) напрямку бійці Сил оборони відбито вісім атак російських окупантів у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка.

«Ситуація напружена, продовжується бій поблизу Невського», — про це в остнньому на момент написання цих рядків зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

При цьому наші захисники знищили бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс загарбників. А втрати інтервентів ліквідованими і пораненими склали 87 осіб.

«Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки», — резюмував ГШ ЗСУ.

У свою чергу, Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Луганщині та в сусідніх районах Харківщини і Донеччини повідомив, що наші захисники знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс «Оса» безпосередньо в окупованому Лисичанську (від шести до шістнадцяти кілометрів до найближчої ділянки лінії фронту).