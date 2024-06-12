 

ЗСУ знищили ЗРК «Бук-М2» і «Панцир-С1» окупантів, відео

  1. 12.06.2024
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Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою баражуючого боєприпасу «Switchblade» знищили пускову установку зенітно-ракетного комплексу «Бук-М2» російських загарбників у ворожому тилу біля окупованого з 2014 року міста Докучаєвськ Донецької області.

Про це повідомив благодійний фонд «Повернись живим», оприлюднивши відповідне відео, відзняте розвідувальним безпілотним літальним апаратом «Шарк», оператори якого знайшли «жирну» ціль і скоригували удар по ній в той момент, коли «Бук» виїхав на вантажний трал.

У свою чергу, російський Телеграм-канал «Досье Шпиона» розповів, що ударом з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS Сили оборони знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-1С» у ворожому тилу на Луганщині.

При цьому були ліквідовані старші сержанти оператор Андрій Герцій і водій Ігор Гусаров, а командир ЗРГК старший лейтенант Денис Барієв отримав важкі поранення.

Відповідне відео, на якому палає «Панцир-1С» відзняте самими інтервентами з землі.

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