ЗСУ знищили замкомбрига російських окупантів

В Україні ліквідований заступник з ремонтної бази командира 39-ої окремої гвардійської мотострілецької червонопрапорної бригади російських окупантів підполковник Леонід Володимирович Лавренков.

Про це повідомив Телеграм-канал «russia no context» з посиланням на російських «воєнкорів» та місцевих прихильників «руського миру» з села Дачне Корсаковського міського округу Сахалінської області РФ.

Останні оприлюднили некролог про смерть земляка з вказанням його імені та прізвища. До речі, дана бригада (військова частина 35390) дислокується на Сахаліні.

«Воєнкори» ж вказали про смерть замкомбрига 39-ої бригади з позивним Сахара та іменем Леонід.