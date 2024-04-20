ЗСУ знищили загін окупантів в Очеретиному

Бійці Збройних сил України знищили штурмову піхотну групу російських загарбників у частково окупованому, але нескореному селі Очеретине на Авдіївському напрямку.

Спочатку офіційний Телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця «Хортицький вітер» оприлюднив нижче представлене відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами з коментарем:

«Східний напрямок: ураження противника за допомогою скидів в районі населеного пункту Очеретине».

А згодом, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» провів геолокацію місця події та зауважив:

«Кацапи по наритому окопу забігають в приватну забудову. Окремо пощастило, що хтось колись халатно поставився до ІФС у Очеретиному, що не дає ворогу безпечно пройти шанці. Значна частина піхоти противника знищується саме там, ще частину вже добивають у будинках та підвалах».

Разом з тим потрібно визнати – якби там були гідні інженерні фортифікаційні споруди, цілком можливо, що загарбники не змогли б прорватися в Очеретине…