 

ЗСУ знищили ворожу техніку під Херсоном

  1. 31.10.2022
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За перші вісімнадцять годин 31 жовтня наша авіація завдала ударів по дванадцяти місцях зосередження озброєння та військової техніки, взводному опорному пункту і комплексу протиповітряної оборони російських окупантів.

Про це в вечірньому зведенні на офіційній сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, зазначив його спікер Олександр Штупун.

Тим часом наші захисники на передовій активно використовують «міні-штурмову авіацію» —  безпілотні літальні апарати, які скидають різні гранати на голови загарбників.

Так, нардеп і волонтер Юрiй Мисягiн оприлюднив ролики з роботою вітчизняного БПЛА «Перун», який полює на бронетехніку: «Наш старий знайомий український дрон «PERUN» на Півдні України продовжує завдавати великої шкоди російським окупантам. Знищено БМД-2 та 2С9 «Нона». Тобто, бойова машина десанту та 120-міліметрова самохідна артилерійсько-мінометна установка.

На відео «Перун» скинув близько десятка гранат, аби ворожа техніка в підсумку потужно вибухнула.

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