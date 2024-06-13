 

ЗСУ знищили ворожу бронетехніку на Курахівському напрямку

  1. 13.06.2024
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Якщо зазвичай протягом останніх місяців найбільше бойових зіткнень і ворожих штурмів відбувається на Покровському (Авдіївському) напрямку, то за перші десять годин тринадцятого червня російські окупанти проявили максимальну активність на сусідньому Курахівському (Мар’їнському) напрямку.

Про це у зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповіла пресслужба Генерального штабу Збройних сил України:

«Ворог наростив зусилля та намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. П’ять ворожих атак нашими воїнами успішно відбито. Сім штурмових дій ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони».

Заодно ГШ ЗСУ озвучив дані про втрати загарбників за минулу календарну добу на цій ділянці фронту: знищені два танки, три бойові броньовані машини, сім автомобілів і дві артилерійські системи; ліквідовані та поранені 85 інтервентів.

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