ЗСУ знищили ворожий танк з екіпажем у Кремінній

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили танк з екіпажем російських загарбників безпосередньо в окупованому місті Кремінна Луганської області, розташованому на відстані від п’яти до одинадцяти кілометрів від лінії фронту.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила у власному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як дроном-камікадзе, так і контрольним безпілотним літальним апаратом.

Баражуючий боєприпас наздогнав танк, коли той їхав по одній з вулиць Кремінної, і «тюкнув» його в задню частину башти – найбільш уразливе місце.

І справді, цього вистачило для миттєвої надпотужної детонації власних снарядів танку, якому відірвало башту (на скриншоті вона обведена червоною лінією). У тих, хто був всередині, шансів на виживання не було.

У свою чергу, Телеграм-канал «Трикутник» о 13:25 розповів, що ЗСУ запустили «бавовну» і в сусіднє окуповане місто: «Рубіжне. Сьогодні декілька прильотів по кацапам в межах промислової зони міста».