 

ЗСУ знищили ворожий танк трьома пострілами з міномету

  1. 06.11.2022
  2. Рубрика:

Бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ої бригади Збройних сил України трьома пострілами зі 120-міліметрового міномету знищили танк російських окупантів. Про це пресслужба батальйону повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео.

В правому нижньому куту ролика показані кадри роботи мінометного розрахунку, зняті з землі – всього три постріли. Основне ж тло відео знято безпілотним літальним апаратом, оператори якого коригували вогонь по танку, який приїхав по польовій дорозі на вогневу точку в лісосмузі, очевидно, збираючись обстрілювати наших захисників.

Але не склалося. Видно всі три вибухи, лише останній з них влучив в танк (в мотор). Треба відзначити, що це фантастична влучність, співставна з високоточними боєприпасами. Танк, димлячи, продовжив рух, сподіваючись залишити зону враження.

Він справді від’їхав досить далеко, але все одно зупинився й сильно запалав, а згодом дуже потужно вибухнув – детонували його власні 125-мм снаряди. Доля екіпажу не очевидна.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Петра Порошенко тепло поздравили с днем рождения: видео

26.09.2017 - 10:43
Сегодня президенту Украины Петру Порошенко исполнилось 52-года. Его жена и дети поздравили мужа и отца, разместив на странице Фонда Порошенко в Фейсбук 5-минутное видео. Теплые слова и пожелания… Президент вскоре ...
читать

У Вінниці Дорожній контроль конфліктує з патрульною поліцією

20.08.2016
Поліція і дорожний контроль з’ясовували ...
читать

Миллиардер Ричард Брэнсон опубликовал видео руин своего дома после урагана

11.09.2017
Стихия не щадит ни богатых, ...
читать

Появилось видео мощного извержения вулкана Этна

16.03.2017
В результате извержения лавы из ...
читать