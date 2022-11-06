ЗСУ знищили ворожий танк трьома пострілами з міномету

Бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ої бригади Збройних сил України трьома пострілами зі 120-міліметрового міномету знищили танк російських окупантів. Про це пресслужба батальйону повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео.

В правому нижньому куту ролика показані кадри роботи мінометного розрахунку, зняті з землі – всього три постріли. Основне ж тло відео знято безпілотним літальним апаратом, оператори якого коригували вогонь по танку, який приїхав по польовій дорозі на вогневу точку в лісосмузі, очевидно, збираючись обстрілювати наших захисників.

Але не склалося. Видно всі три вибухи, лише останній з них влучив в танк (в мотор). Треба відзначити, що це фантастична влучність, співставна з високоточними боєприпасами. Танк, димлячи, продовжив рух, сподіваючись залишити зону враження.

Він справді від’їхав досить далеко, але все одно зупинився й сильно запалав, а згодом дуже потужно вибухнув – детонували його власні 125-мм снаряди. Доля екіпажу не очевидна.