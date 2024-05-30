 

ЗСУ знищили велику кількість військової техніки на території РФ

  1. 30.05.2024
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Бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка знищили велику кількість військової техніки російських окупантів на території РФ поблизу Харківської області.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командир підрозділу Юрій Федоренко: «Противник отримує по зубах не лише на окупованих територіях, а й на власній землі. Тепер агресор знає, як жити у ритмі нескінченної тривоги».

Він оприлюднив відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих, у тому числі, дронами-камікадзе, які власне й атакували ворожу техніку. А в коментарі «оголосив весь список».

Отже, були знищені вантажівки «Урал» і «КамАЗ». Пошкоджені два танки «Т-72», 122-міліметрова самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика», бойова броньована машина «Вистрєл» і два легкові автомобілі загарбників.

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