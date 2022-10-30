ЗСУ знищили важливий для російських окупантів міст

Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватово – Кремінна в Луганській області. Про це в останньому зведенні про російсько-українську війну повідомив американський Інститут вивчення війни (ІSW), однак не назвав конкретних населених пунктів чи напрямків.

Тим часом російські окупанти повідомляють, що ЗСУ остаточно вивели з ладу міст в захопленому Красноріченському (між Сватово і Кремінною, дивись мапу) через річку Красная. До цього часу міст вже був частково виведений з ладу, одна його половина обвалилася, але по іншій могли їздити легкові автомобілі. Очевидно, окупанти використовували його для постачання своїх передових позицій.

На оприлюднених фотографіях помітно дірки в покритті мосту в Красноріченському, подібні тим, які ми бачили на інших мостах, які ЗСУ вражали реактивними системами залпового вогню типу HIMARS.