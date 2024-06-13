 

ЗСУ знищили в Криму 16 пускових установок ЗРК «С-300» і «С-400»

  1. 13.06.2024
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В червні (до одинадцятого числа) внаслідок ракетних ударів Збройних сил України російські окупанти в Криму втратили шістнадцять пускових установок зенітно-ракетних комплексів «С-300» і «С-400», чотири їх радіолокаційні станції та два командні пункти.

Про це з посиланням на супутникові знімки та дані з місць (дивись світлини) повідомило видання «Forbes»: «Російські «С-300» і «С-400» не встигають навіть розгорнутися, як їх одразу знищують».

Інформація «Forbes» цікава ще й тому, що Генеральний штаб Збройних сил України не називає точні ворожі втрати і оперує терміном «дивізіон ЗРК». Але широкий загал так і не знає, що саме в нього входить. Припускаємо, що командний пункт, 1-2 РЛС і 4-6 пускових установок.

Тим часом, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що агресор перекидає на півострів найсучасніші ЗРК «С-500». Побачимо, чи здатні вони протидіяти американським ракетам ATACMS, перед якими виявилися безсилими «С-300» і «С-400».

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