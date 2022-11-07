ЗСУ знищили танкову колону російських окупантів

Українські військові знищили чималу колону військової техніки російсько-фашистських окупантів. Артилерія методично спалила танки й БМП ворога, що знімалось зверху камерою БПЛА.

Вказується, що це саме той розгром, який ЗСУ вчинили загарбникам 2-го листопада біля села Павлівка під Вугледаром.

Нагадаємо, що самі рашисти визнавали, що штурм села закінчився для росіян великими втратами — за різними даними, від 70 до 300 чоловік, плюс бронетехніка.

Більше того, фактично через день-два після цього штурму ЗСУ відновили контроль за більшою частиною населеного пункта.