ЗСУ знищили танкову колону окупантів
Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських загарбників поблизу нещодавно окупованої Новомихайлівки (Курахівський або Мар’їнський напрямок).
Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила на власній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами.
В коментарі вказується, що наші захисники тільки знищили два танки, шість бойових броньованих машин і більше вісімдесяти інтервентів (чотири взводи). При цьому ще частина техніки і загарбників змогли відступити.
На ролику ми бачимо, що по ворогу працювала наша артилерія, дрони-каміадзе, а БПЛА не тільки коригували вогонь і вели зйомку, а й самі скидали гранати на ворога. Також не можна виключати використання протитанкових мін і ракетних комплексів.
🗡️ Окупанти вчергове відхватили люлей: бійці 79 ОДШБр мінуснули 2 танки, 6 бронемашин та більше 80 одиниць живої сили в районі Новомихайлівки💥💪🇺🇦 pic.twitter.com/js6TQOOWA4
— Сергій Нещадим (@nevedimka123) May 28, 2024
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