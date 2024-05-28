 

ЗСУ знищили танкову колону окупантів

  1. 28.05.2024
  2. Рубрика:

Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських загарбників поблизу нещодавно окупованої Новомихайлівки (Курахівський або Мар’їнський напрямок).

Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила на власній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами.

В коментарі вказується, що наші захисники тільки знищили два танки, шість бойових броньованих машин і більше вісімдесяти інтервентів (чотири взводи). При цьому ще частина техніки і загарбників змогли відступити.

На ролику ми бачимо, що по ворогу працювала наша артилерія, дрони-каміадзе, а БПЛА не тільки коригували вогонь і вели зйомку, а й самі скидали гранати на ворога. Також не можна виключати використання протитанкових мін і ракетних комплексів.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Семенченко с Парасюком заблокировали еще одну дорогу: видео

25.02.2017 - 20:15
Вечером 25 февраля нардеп Семен Семенченко в Facebook заявил о появлении нового редута «Соловейко». На своей странице он поместил видео, в котором участники Штаба блокады торговли с оккупантами указывают, что ...
читать

В Дании взорванная башня упала на библиотеку: видео

07.04.2018
Вчера в Дании в городе Вордингборг ...
читать

Как обустроить жилое пространство для кошек

01.11.2015
Как обустроить жилое пространство кошек. ...
читать

Россиянка из «Айдара» облила Ляшко помидорным соком: видео

08.12.2016
Россиянка Юлия Толопа, которая фактически ...
читать