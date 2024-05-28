ЗСУ знищили танкову колону окупантів

Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських загарбників поблизу нещодавно окупованої Новомихайлівки (Курахівський або Мар’їнський напрямок).

Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила на власній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами.

В коментарі вказується, що наші захисники тільки знищили два танки, шість бойових броньованих машин і більше вісімдесяти інтервентів (чотири взводи). При цьому ще частина техніки і загарбників змогли відступити.

На ролику ми бачимо, що по ворогу працювала наша артилерія, дрони-каміадзе, а БПЛА не тільки коригували вогонь і вели зйомку, а й самі скидали гранати на ворога. Також не можна виключати використання протитанкових мін і ракетних комплексів.