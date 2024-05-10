ЗСУ знищили танкову колону окупантів

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України «вкотре зупинили масований ворожий наступ», знищивши бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами.

Оператори дронів-камікадзе з окремого батальйону «Strike Drones Company» і роти другого батальйону «Ignis Vindicta» разом з гармашами бригади знищили три танки (танковий взвод), бойову машину піхоти БМП-3, багатоцільовий тягач легко броньований і велику кількість ворожої піхоти.