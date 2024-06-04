ЗСУ знищили танки і ББМ окупантів на Сіверському напрямку

За підсумками 23 годин третього червня Сіверський напрямок (між Краматорським (раніше Бахмутський) і Лиманським) за інтенсивністю боїв перехопив традиційну «пальму першості» у Покровського (колишній Авдіївський).

Про це в оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», повідомив пресцентр генерального штабу Збройних сил України:

«Сіверський напрямок залишається одним з найнапруженіших. Від початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки. 15 атак вже відбито нашими захисниками, 9 бойових зіткнень ще тривають».

При цьому за вказаний час на цій ділянці фронту наші захисники знищили два танки, бойову броньовану машину, артилерійську систему і два засоби радіоелектронної боротьби. Втрати ворога в живій силі оцінені в 91 людину ліквідованими і пораненими.