ЗСУ знищили танк, «Сонцепьок» і БМП з інтервентами в Кремінній

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  1. 11.06.2024
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Безпосередньо в окупованому місті Кремінна Луганської області «бавовна» від сил Оборони знищила танк, важку вогнеметну систему «Сонцепьок» і бойову машину піхоти з живою силою російських окупантів.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Подробиці невідомі. Але Кремінна знаходиться на відстані від п’яти до дванадцяти кілометрів від найближчої ділянки лінії фронту. Це доступна відстань навіть для звичайної артилерії. Тим паче туди можуть вдарити західні високоточні РСЗВ.

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