ЗСУ знищили танк і три ББМ окупантів біля Соколу

За перші дев’ятнадцять з половиною годин п’ятого червня найгарячішим напрямком на фронті був Покровський (колишній Авдіївський): «На цей час кількість ворожих атак тут зросла до дев’ятнадцяти. Найактивніше російські терористи продовжують тиснути у районі Сокола».

Про це в останній оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

За вказаний час на даній локації наші захисники знищили танк, три бойові броньовані машини, сім гармат, наземний дрон та автомобіль російських окупантів. Пошкодили ще тринадцять одиниць ворожої військової техніки.

При цьому втрати агресора склали 354 особи ліквідованими і пораненими.