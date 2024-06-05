 

ЗСУ знищили танк і три ББМ окупантів біля Соколу

  1. 05.06.2024
  2. Рубрика:

За перші дев’ятнадцять з половиною годин п’ятого червня найгарячішим напрямком на фронті був Покровський (колишній Авдіївський): «На цей час кількість ворожих атак тут зросла до дев’ятнадцяти. Найактивніше російські терористи продовжують тиснути у районі Сокола».

Про це в останній оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

За вказаний час на даній локації наші захисники знищили танк, три бойові броньовані машини, сім гармат, наземний дрон та автомобіль російських окупантів. Пошкодили ще тринадцять одиниць ворожої військової техніки.

При цьому втрати агресора склали 354 особи ліквідованими і пораненими.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Донецке народ смешал Януковича с грязью: видео

27.11.2016 - 01:39
На улицах Донецка местных жителей телевизионщики одного из сепаратистских телеканалов опросили на тему того, что они думают о пресс-конференции в Ростове Виктора Януковича. По сути же люди высказались по-поводу того, ...
читать

Певица Рианна сразила откровенным нарядом: фото, видео

08.08.2017
Певица Рианна регулярно принимает участие ...
читать

Разгрузка арбузов профессионалом

05.12.2015
Видеосюжет рассказывает о том, как ...
читать

Лещенко разрешил сделать видеосъемку в своей дорогой квартире

10.12.2017
Нардеп Сергей Лещенко показал журналистам ...
читать