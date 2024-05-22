ЗСУ знищили танк і чотири БМД окупантів під Іванівським

Сьогодні бійці Сил оборони, відбиваючи ворожі штурми на Краматорському (раніше Бахмутському) напрямку, знищили щонайменше один танк і чотири (а можливо й шість) бойових машини десанту російських окупантів.

Про це в оперативному зведенні станом на 10:30, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Від початку доби противник уже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує з Бахмута у напрямках Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. 3 атаки вже відбито — знищено танк та 2 БМД окупантів. А 3 боєзіткнення ще тривають, але під час штурму в районі Іванівського вже знищено 4 російських БМД».

Зауважимо, що з тексту не зовсім зрозуміла точна кількість знищених БМД загарбників. Але ясно, що мінімум чотири біля Іванівського.