ЗСУ знищили «Су-25» і САУ «Акація»
На півдні тридцятого жовтня близько 8:00 зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ знищив штурмовик «Су-25» («Грак») російських окупантів. Про це вже о 23:06 повідомила пресслужба командування ПС ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
В свою чергу, нардеп, волонтер і блогер Юрій Мисягін повідомив, що на півдні наші захисники також знищили 152-міліметрову самохідну артилерійську установку «Акація» загарбників – в неї влучив високоточний 155-мм снаряд М982 «Excalibur».
Оприлюднене відео зняв безпілотний літальний апарат, оператор якого, очевидно, знайшов ціль, встановив її точні геодезичні координати, передав їх артилеристам і зафіксував результат. Власне його нам і показали – палаюча «Акація».
По горі гільз біля САУ видно, що вона встигла вистріляти чимало снарядів. Також привертає увагу палаючий член екіпажу «Акації», який виліз з САУ, але не зміг загасити вогонь. Він ще рухається, але шансів у нього вже немає.
Зазвичай під півднем мається на увазі Херсонська область.
Південь України.
Російська САУ 2С3 «Акація» встигла чимало відпрацювати 152 мм калібром, поки артилерія ЗСУ високоточним боєприпасом М982 «Excalibur» не знищили її назавжди 👊
Єкіпаж «згорів» на роботі 🔥🔥
Дивіться до кінця,https://t.co/98WbyZxwrl pic.twitter.com/lLZoj1WfLQ
— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) October 30, 2022
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