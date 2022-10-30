 

ЗСУ знищили «Су-25» і САУ «Акація»

  1. 30.10.2022
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На півдні тридцятого жовтня близько 8:00 зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ знищив штурмовик «Су-25» («Грак») російських окупантів. Про це вже о 23:06 повідомила пресслужба командування ПС ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».

В свою чергу, нардеп, волонтер і блогер Юрій Мисягін повідомив, що на півдні наші захисники також знищили 152-міліметрову самохідну артилерійську установку «Акація» загарбників – в неї влучив високоточний 155-мм снаряд М982 «Excalibur».

Оприлюднене відео зняв безпілотний літальний апарат, оператор якого, очевидно, знайшов ціль, встановив її точні геодезичні координати, передав їх артилеристам і зафіксував результат. Власне його нам і показали – палаюча «Акація».

По горі гільз біля САУ видно, що вона встигла вистріляти чимало снарядів. Також привертає увагу палаючий член екіпажу «Акації», який виліз з САУ, але не зміг загасити вогонь. Він ще рухається, але шансів у нього вже немає.

Зазвичай під півднем мається на увазі Херсонська область.

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