ЗСУ знищили штурмову колону окупантів на мотоциклах
Бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Strike Drones Company» 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили штурмову групу російських окупантів на мотоциклах.
Про це наші захисники повідомили у своєму однойменному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами, з коментарем:
«Наш підрозділ знищив більшу частину техніки, якою ворог намагався штурмувати позиції 47-ї ОМБр, тому окупанти були змушені пересісти на легкі і непомітні мотоцикли».
На жаль, це не зовсім правда – бронетехніки у агресора все ще багато. Просто на мотоциклах справді швидше, ніж на танках і БМП, до того ж по ним важче влучити. Однак: «Їм дійсно майже вдалось доїхати до наших позицій, але є нюанс».
На відео ми бачимо щонайменше чотири мотоцикли, які вже лежать в полі, а біля кожного з них по двоє інтервентів, більшість з яких дивно прикидається мертвими. Чим саме їх завалили, не показано.
Натомість ми бачимо, як дрони-камікадзе роблять «контрольні постріли», добиваючи лежачих загарбників. У підсумку, хто не помер одразу, залишився конати довгий час від поранень.
З попередніх новин відомо, що 47-а бригада воює на Покровському (донедавна Авдіївському) напрямку.
На мотоциклах запрещено (с) ВСУ
(видео слегка ускорено, оригинал тут https://t.co/5X8U1PHaQO) pic.twitter.com/NNyMwazmJW
— Necro Mancer (@666_mancer) May 17, 2024
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