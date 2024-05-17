ЗСУ знищили штурмову колону окупантів на мотоциклах

Бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Strike Drones Company» 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили штурмову групу російських окупантів на мотоциклах.

Про це наші захисники повідомили у своєму однойменному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами, з коментарем:

«Наш підрозділ знищив більшу частину техніки, якою ворог намагався штурмувати позиції 47-ї ОМБр, тому окупанти були змушені пересісти на легкі і непомітні мотоцикли».

На жаль, це не зовсім правда – бронетехніки у агресора все ще багато. Просто на мотоциклах справді швидше, ніж на танках і БМП, до того ж по ним важче влучити. Однак: «Їм дійсно майже вдалось доїхати до наших позицій, але є нюанс».

На відео ми бачимо щонайменше чотири мотоцикли, які вже лежать в полі, а біля кожного з них по двоє інтервентів, більшість з яких дивно прикидається мертвими. Чим саме їх завалили, не показано.

Натомість ми бачимо, як дрони-камікадзе роблять «контрольні постріли», добиваючи лежачих загарбників. У підсумку, хто не помер одразу, залишився конати довгий час від поранень.

З попередніх новин відомо, що 47-а бригада воює на Покровському (донедавна Авдіївському) напрямку.