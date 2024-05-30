 

ЗСУ знищили штурмову колону окупантів на 15 мотоциклах і 4 багі

  1. 30.05.2024
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Можливо, це була рекордна «кавалерійська» атака російських окупантів протягом цієї війни – позиції Сил оборони в районі частково окупованого села Старомайорське Донецької області (Времівський, раніше Бердянський напрямок) атакували одночасно п’ятнадцять мотоциклів і чотири багі (гольфкари).

Про це сьогодні о 8:56 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і офіцер Збройних сил України з позивним Алекс. З його слів можна зрозуміти, що наші захисники відбили цей штурм:

«Орки намагались нахабно залетіти на наші позиції, використовуючи ефект раптовості та мобільності, але щось пішло не по плану».

Зазвичай на мотоциклі їдуть двоє штурмовиків, на багі – четверо. При цьому Алекс в цілому критично оцінює стан справ на цій ділянці фронту:

«Насправді в районі Старомайорського та Урожайного зараз важкі бої, противник зосередив великі зусилля для взяття цих населених пунктів і розвитку потенційного успіху».

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