 

ЗСУ знищили штурмову групу окупантів у Роботиному

  1. 11.06.2024
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Бійці Сил оборони у ближньому бою знищили штурмову піхотну групу російських окупантів в районі села Роботине Запорізької області: «Намагалися на техніці вивантажити малу групу на наші позиції, хлопці покосили їх стрілкотньою».

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Попри відсутність активного наступу загарбників на цій ділянці фронту він скептично ставиться до перспектив утримання даного населеного пункту: «Наразі без змін — Роботине в сірій зоні з перспективою переходу під контроль орків. Активно працюють ворожа авіація та безпілотні літальні апарати».

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