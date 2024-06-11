ЗСУ знищили штурмову групу окупантів у Роботиному

Бійці Сил оборони у ближньому бою знищили штурмову піхотну групу російських окупантів в районі села Роботине Запорізької області: «Намагалися на техніці вивантажити малу групу на наші позиції, хлопці покосили їх стрілкотньою».

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Попри відсутність активного наступу загарбників на цій ділянці фронту він скептично ставиться до перспектив утримання даного населеного пункту: «Наразі без змін — Роботине в сірій зоні з перспективою переходу під контроль орків. Активно працюють ворожа авіація та безпілотні літальні апарати».