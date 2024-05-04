 

ЗСУ знищили штурмову групу окупантів на скутерах і мотоциклах

  1. 04.05.2024
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Минулої ночі бійці Сил оборони знищили штурмову групу російських окупантів, які на електричних скутерах і мотоциклах атакували наші позиції на околицях містечка Часів Яр.

Про це сьогодні о 5:18 повідомив наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон»: «Розстріляли групу на електроскутерах і мотоциклах на околицях Часіка, оце нічка була».

У свою чергу, блогер і військовослужбовець батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка теж воює в цьому районі, Бунятов у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» написав:

«Зі сторони Богданівки (нещодавно окуповане село на північний схід від Часового Яру) орки прям жорстко тиснуться до окраїни Часіка. Роботи дофіга і більше».

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