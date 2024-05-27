ЗСУ знищили штурмову групу окупантів на мотоциклах

Бійці Збройних сил України знищили штурмовиків російських окупантів, які атакували їх опорний пункт у лісосмузі на мотоциклах. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» повідомив військовий блогер Сергій Нещадим.

Він оприлюднив відео, відзняте безпілотним літальним апаратом російських окупантів, чиї оператори коригували ворожий штурм нашої вищезгаданої позиції, добре чути їх розмови.

Інтервенти стоять між деревами і не можуть підійти ближче до опорника через вогонь наших захисників. Тоді ворог запустив по роздовбаній дорозі вздовж лісосмуги два мотоцикли з парою штурмовиків на кожному.

Один мотоцикл не доїхав до позиції – впав з незрозумілих причин. А другий таки приїхав прямо під опорник, але загарбники не встигли з нього зіскочити, як були розстріляні нашим захисником з автомату впритул. Їх придавав мотоцикл, який почав палати.

Навіть ті фашисти, які спостерігали за цією безглуздою атакою своїх товаришів, розуміли, що це смертники…