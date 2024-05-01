 

ЗСУ знищили штурмову групу окупантів на багі і мотоциклах

  1. 01.05.2024
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Сьогодні бійці Сил оборони ліквідували російських загарбників, які атакували переважно на багі (гольфкарах) та мотоциклах наші позиції в районі окупованого села Тоненьке на Авдіївському напрямку.

Про це о 18:30 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман):

«Особовий склад противника знищено… «Мʼяса» багато, гонять пачками і навіть не планують евакуювати тіла, якими засипані всі лісосмуги».

При цьому бронетехніку після попередніх розгромів агресор практично не використовує, розповів Станіслав Бунятов:

«Максимум виганяють танк за сім кілометрів від лінії бойового зіткнення і навісною траєкторією відпрацьовують по позиціях, що теж в більшості випадків закінчується ураженням (танку)».

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