ЗСУ знищили штурмову групу окупантів і взяли 9 полонених

На Бахмутському напрямку російські окупанти сьогодні штурмують наші позиції без бронетехніки – піхотними групами. Українські захисники їх знищують дронами-камікадзе та скидами гранат з безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман).

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 8:54 він зазначив, що таким чином загарбники «ціною життів мстяться за вчорашній провал️». Загалом ситуація складна:

«В Іванівському, як після ядерного удару — самі лише ямки та нори в підвали. Тримати оборону дуже складно, тиск колосальний».

У свою чергу, Телеграм-канал «Тарас Григорович повідомляє» оприлюднив фотографії інтервентів, яких наші захисники взяли в полон під Бахмутом. На світлинах видно дев’ять загарбників.