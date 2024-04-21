ЗСУ знищили штурмовий загін росіян на Бахмутському напрямку

Бійці Сил оборони знищили штурмову бронегрупу російських окупантів на Бахмутському напрямку – бойову машину піхоти з десантом, яка атакувала наші позиції.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять снайпер» розповів блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман).

У свою чергу, речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у сьогоднішньому зведенні за минулу добу, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», про Бахмутський напрямок повідомив наступне:

«Нашими воїнами відбито 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий (мікрорайон Часового Яру) Донецької».