 

ЗСУ знищили штурмовий загін окупантів на Вугледарському напрямку

  1. 27.08.2024
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Бійці 72-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців знищили штурмову групу російських окупантів, яка атакувала їх позиції на бойових броньованих машинах.

Відповідне відео служба зв’язків з громадськістю підрозділу оприлюднила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» і своєму Телеграм-каналі з лаконічним малоінформативним коментарем: «Куль, боєприпасів і нашої люті вистачить на них всіх!».

Сам ролик змонтовано з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами та дронами-камікадзе. На жаль, вони уразили тільки дві з чотирьох ворожих бойових броньованих машин, і то вже тоді, коли вони під’їхали до наших позицій.

Нам показано, як у стрілецькому бою наші бійці ліквідували до десятка загарбників. Але чи вдалося втримати позиції, невідомо. Сам факт того, що ворожі ББМ доїхали до наших окопів, є тривожним.

Військовий блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA△» на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» в коментарі під частиною цього відео написав: «Вбито штурмову групу орків на Вугледарському  напрямку».

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