 

ЗСУ знищили штурмовий загін окупантів на мотоциклах

  1. 09.06.2024
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Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили штурмову групу російських окупантів на мотоциклах в районі нещодавно окупованого села Новомихайлівка на Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку.

Про це служба зв’язків з громадськістю бригади повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами.

Їх оператори не лише «кіно знімали», але й безпосередньо нищили ворога скидами гранат. Якщо ми не помиляємося, на ролику показане знищення чотирьох мотоциклів, на кожному з яких було по двоє інтервентів.

До речі, музикою до «кіна» обрано відому пісню австралійської рок-групи АС/DC – «Дорога в пекло», а текст повідомлення також витримано у творчій формі:

«Пілоти дронів… знімають нову версію кліпу на легендарну «Highway to Hell». За задумом режисерів, декілька російських окупантів зухвало мчать на мотоциклах в напрямку наших позицій. Але на фініші замість медалей отримують прицільні скиди просто на голови. Фільм у жанрі трагікомедії засновано на реальних подіях…».

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