 

ЗСУ знищили штурмові загони окупантів у Роботиному

  1. 04.05.2024
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Російські окупанти не можуть захопити звільнене минулого літа село Роботине Запорізької області (раніше Мелітопольський, а тепер Оріхівський напрямок), у тому числі й тому, що воно фактично знищене.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» розповів блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «Жодна частина села зараз не перебуває під контролем орків, проте проблема в тому, що вже як мінімум половина населеного пункту в сірій зоні — не зайнята ніким, адже там нереально ні оркам закріпитися, ні нам тримати оборону».

При цьому агресор не припиняє штурмових дій: «Кожного дня стабільно заходить «м’яско» на багатоцільових тягачах легко броньованих, їх одразу розбивають, деякі ховаються по руїнам, але їх також добивають дронами в цей же або наступний день. Становище доволі хитке, адже там навіть руїн вже немає, і у орків в планах ще більше зрівняти з землею село».

Тим часом авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував незначне просування загарбників східніше Роботиного.

Дивись для порівняння скриншоти його карти від третього та четвертого травня. На останньому ми червоними стрілочками умовно позначили місце зсуву сірої зони в наш бік.

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