ЗСУ знищили штаб окупантів, ліквідовано комбрига ЗС РФ

В окупованому з 2014 року Луганську тринадцятого квітня 2024-го був ліквідований командир 59-ої гвардійської сиваської червонопрапорної бригади управління (зв’язку) російських окупантів полковник Павло Кропотов.

Про це сьогодні о 13:02 у своєму Телеграм-каналі повідомив блогер і офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц, який системно відслідковує некрологи в рашистських засобах масової інформації, відомчих і медіаресурсах силових і владних структур фашистської РФ та соціальних мережах «руського миру».

Відомо, що Кропотов разом з іншими загарбниками став жертвою влучного ракетного удару Сил оборони по штабу інтервентів.

Пункт постійної дислокації його військової частини № 28331 розташовується в місті Єкатеринбург Свердловської області РФ.