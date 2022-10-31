ЗСУ знищили ще два російських вертольоти «Ка-52»

Сьогодні ввечері протягом трьох хвилин — з 18:45 по 18:48 — в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади збито два російських ударних вертольота Ка-52.

Про цей успіх повідомляє Оперативне командування «Південь».

Нагадаємо, трохи раніше було збито вертоліт у Харківський області, а потім ще біля Бахмута Донецької області був уражений гвинтокрил «Мі-8», яким користувалися російсько-фашистські загарбники з ПВК «Вагнера».

Також сьогодні стало відомо, що на військовому аеродромі в Псковській області РФ були підірвані чотири вертольоти «Ка-52».