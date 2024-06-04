ЗСУ знищили «С-400» і «Торнадо-У» у Бєлгородській області РФ

Під час контрбатарейної боротьби з російськими окупантами на державному кордоні в Харківській області Збройні сили України знищили в Бєлгородській області РФ ворожі зенітний ракетний комплекс «С-400» і реактивну систему залпового вогню «Торнадо-У».

Про це повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний», оприлюднивши фотографію спаленої техніки, зроблену безпілотним літальним апаратом, з коментарем:

«З цього тепер непридатного заліза тільки нещодавно виродки обстрілювали Харківщину».

Тим часом рашистські «воєнкори» пишуть, що за три останні доби по базах і об’єктах загарбників на Бєлгородщині прилетіла сотня високоточних снарядів реактивної системи залпового вогню HIMARS.

По-перше, це досить пристойна кількість для одного напрямку. По-друге, і це головне, раніше HIMARS по території РФ взагалі не працювали. Звісно, це різко ослабило військову міць агресора на цій ділянці фронту.

Деякі військові блогери дещо передчасно оптимістично заявляють, що тепер мешканці Харкова можуть спати спокійно. Передчасно, тому що ЗРК «С-300» і «С-400» б’ють максимум на двісті кілометрів (а деякі навіть на триста), тоді як снаряди HIMARS – на вісімдесят… Плюс російські фашисти запускають КАБи, мають Іскандери…