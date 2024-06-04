 

ЗСУ знищили «С-400» і «Торнадо-У» у Бєлгородській області РФ

  1. 04.06.2024
  2. Рубрика:

Під час контрбатарейної боротьби з російськими окупантами на державному кордоні в Харківській області Збройні сили України знищили в Бєлгородській області РФ ворожі зенітний ракетний комплекс «С-400» і реактивну систему залпового вогню «Торнадо-У».

Про це повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний», оприлюднивши фотографію спаленої техніки, зроблену безпілотним літальним апаратом, з коментарем:

«З цього тепер непридатного заліза тільки нещодавно виродки обстрілювали Харківщину».

Тим часом рашистські «воєнкори» пишуть, що за три останні доби по базах і об’єктах загарбників на Бєлгородщині прилетіла сотня високоточних снарядів реактивної системи залпового вогню HIMARS.

По-перше, це досить пристойна кількість для одного напрямку. По-друге, і це головне, раніше HIMARS по території РФ взагалі не працювали. Звісно, це різко ослабило військову міць агресора на цій ділянці фронту.

Деякі військові блогери дещо передчасно оптимістично заявляють, що тепер мешканці Харкова можуть спати спокійно. Передчасно, тому що ЗРК «С-300» і «С-400» б’ють максимум на двісті кілометрів (а деякі навіть на триста), тоді як снаряди HIMARS – на вісімдесят… Плюс російські фашисти запускають КАБи, мають Іскандери…

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Фантастический гол Азара в ворота «Арсенала»: видео

04.02.2017 - 18:04
Капитан сборной Бельгии Эден Азар сотворил очередной шедевральный гол. В поединке чемпионата Англии между «Челси» и лондонским «Арсеналом» Азар совершил сольный проход от центра поля, обыграв по ходу четырех канониров, после ...
читать

РПЦ сделала заявление по бюсту от Поклонской: видео

07.03.2017
Похоже, даже священнослужители не знают, ...
читать

Нардеп показал видео «похищения» в Киеве грузинских друзей Саакашвили

17.11.2017
Нардеп Юрий Деревянко заявил, что ...
читать

Турецкий мультфильм про Эрдогана и Путина набирает просмотры в сети (видео)

27.12.2015
Турецкие мультипликаторы оперативно создали мультфильм ...
читать