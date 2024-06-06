 

ЗСУ знищили роту бронетехніки окупантів в районі Очеретиного

  1. 06.06.2024
  2. Рубрика:

Станом на шістнадцяту годину на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку тривали п’ять бойових зіткнень в районах сіл Сокіл, Євгенівка, Калинове і Новоолександрівка (район нещодавно окупованого селища Очеретине).

Загальна чисельність боїв с початку поточної доби тут сягнула 26 (це багато, як для доби, тим паче, що вона ще не закінчилася). Російські окупанти активно використовували авіацію.

Про це в останньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, доповів пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Також він повідомив про чималі втрати загарбників на даній ділянці фронту за вказаний час. Так, наші захисники знищили танк і п’ять бойових броньованих машин загарбників. Ще один танк і три ББМ були пошкоджені. Разом ворог втратив роту бронетехніки.

Втрати інтервентів оцінені у 154 особи (півтори роти) ліквідованими і пораненими.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Трамп запустил видео с Зеленским и Порошенко под названием «Я слил болото»

28.09.2019 - 12:58
Предвыборная гонка в США в самом разгаре. На это указывает ролик, в котором Трамп предстал как некий изобличитель «болота», связанного с сыном оппонента от Демпартии Джо Байдена, а точнее его ...
читать

Собаки ведут себя за столом как люди (видео)

20.04.2016
На видео собаки, которых, вероятно, ...
читать

Появилось видео обстрела террористами Светлодарска из гаубиц

13.01.2017
Накануне «РЕАЛ» писал о редком ...
читать

Дженнифер Лопес на 48-летие надела «голое» платье: видео

24.07.2017
Популярная американская певица Дженнифер Лопес ...
читать