ЗСУ знищили роту бронетехніки окупантів в районі Очеретиного

Станом на шістнадцяту годину на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку тривали п’ять бойових зіткнень в районах сіл Сокіл, Євгенівка, Калинове і Новоолександрівка (район нещодавно окупованого селища Очеретине).

Загальна чисельність боїв с початку поточної доби тут сягнула 26 (це багато, як для доби, тим паче, що вона ще не закінчилася). Російські окупанти активно використовували авіацію.

Про це в останньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, доповів пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Також він повідомив про чималі втрати загарбників на даній ділянці фронту за вказаний час. Так, наші захисники знищили танк і п’ять бойових броньованих машин загарбників. Ще один танк і три ББМ були пошкоджені. Разом ворог втратив роту бронетехніки.

Втрати інтервентів оцінені у 154 особи (півтори роти) ліквідованими і пораненими.